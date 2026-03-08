إعلان

وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ

كتب : محمد الصاوي

09:12 م 08/03/2026

جانب من اللقاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل اليوم الأحد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والنواب أعضاء اللجنة، وذلك بحضور مساعد أول الوزير وعدد من مساعدي الوزير المعنيين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير برئيس وأعضاء اللجنة، مُعربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس روح التعاون بين وزارة العدل ومجلس الشيوخ في مجال تطوير المنظومة القانونية والتشريعية، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق مع البرلمان بغرفتيه.

ومن جانبه، أعرب المستشار حسني عبد اللطيف عن خالص تهانيه لوزير العدل متمنياً له دوام التوفيق والسداد، مُشيداً بالدور الفاعل الذي تضطلع به الوزارة في إعداد وصياغة التشريعات التي تواكب مستجدات المرحلة الراهنة.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العدل حرصه على استمرار التعاون مع مجلس الشيوخ ولجانه المتخصصة لتحقيق التكامل بين سلطات الدولة دعمًا للعملية التشريعية بما يسهم في تحقق العدالة والاستقرار في المجتمع.

اقرأ أيضًا:

علاقة حب انتهت برفض زواج .. 17 مارس محاكمة "طالب الدقي" ابتز طالبة جامعية بصور

خيانة وانتقام أعمى في بيت العيلة.. السجن 10 سنوات لـ 4 أشقاء المرازيق

لعنة الميراث تشعل نار الصراع بين الإخوة في الدلنجات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير العدل لمستشار محمود حلمي الشريف جلس الشيوخ لتشريعات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
حوادث وقضايا

عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام
أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
"مع ابنته كيان".. محمد صلاح يشارك الجماهير 4 صور جديدة
رياضة عربية وعالمية

"مع ابنته كيان".. محمد صلاح يشارك الجماهير 4 صور جديدة
جيش الاحتلال: استهدفنا مخازن الوقود في إيران للتأثير على قدرة النظام
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال: استهدفنا مخازن الوقود في إيران للتأثير على قدرة النظام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان