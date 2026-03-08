إعلان

السجن 5 سنوات لعامل هتك عرض طالبة في مصعد بعين شمس

كتب : محمود الشوربجي

09:06 م 08/03/2026

تعبيرية عن محاكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، بالسجن 5 سنوات لعامل يعمل بمحل دواجن، بعد إدانته بهتك عرض طالبة داخل مصعد أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة تعود إلى تواجد المجني عليها داخل شقة صديقتها لتلقي درس دراسي، وعقب انتهاء الحصة طلبت صديقتها بعض المواد الغذائية من أحد المحال القريبة، فحضر المتهم بصفته عامل توصيل، وطلبت الفتاة من المجني عليها استلام طلباتها.

تفاصيل سجن عامل هتك عرض طالبة في عين شمس

وأوضحت التحقيقات أنه عقب خروج المجني عليها من الشقة لاحظت وجود المتهم أمام مصعد العقار في انتظار استخدامه، وما إن دخلت المصعد حتى لحق بها إلى الداخل، وخلال نزولهما أقدم على الاعتداء عليها، حيث أمسك بها وشل حركتها، واضعًا يده اليسرى على فمها، بينما حاول بيده الأخرى ملامسة جسدها ومحاولة نزع فستانها.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها استغاثت، ومع توقف المصعد في أحد الطوابق استغل المتهم فتح الباب وفر هاربًا من المكان.

وعادت المجني عليها إلى شقة صديقتها وأبلغتها بما حدث، فقامت بتغيير ملابسها، ثم تواصلت مع والد صديقتها الذي اصطحبها إلى محل عمل المتهم.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم إخطار الأجهزة الأمنية التي تولت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هتك عرض طالبة عين شمس محاكمة عامل النيابة

