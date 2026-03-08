حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 17 مارس الجاري، أولى جلسات محاكمة "طالب"، على خليفة اتهامه بإنشاء حساب على "فيسبوك" لطالبة جامعية بغرض تهديدها بنشر صور مخلة بعد رفض خطبتهما في الدقي.

إحالة طالب للجنايات



و أحالت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، طالب إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة اتهامه بإنشاء حساب على "فيسبوك" لطالبة جامعية وتهديدها بصور مخلة بعد رفض خطبتهما في الدقي.

تهديد بصور على الفيس

ووجهت النيابة للمتهم "عمرو.ع"، في القضية رقم 8941 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمُقيدة رقم 6855 لسنة 2025 كلى شمال الجيزة، تهمة تهديد طالبة جامعية "س.م"، كتابةً بإفشاء أمور خادشة للحياء والشرف عّبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب ـ انستجرام - ماسنجر".



وذكرت النيابة العامة أن الطالب أرسل للمجني عليها ـ زميلته ـ صورًا خاصة تظهر فيها مواطن عفتها لتهديدها وتقديم له الاعتذار نظير عدم نشر تلك الصور.

وتابعت النيابة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزميلته ـ التي تربطهما علاقة حب ـ و سجل بهاتفه مقطع مرئي لها دون رضاها، وأنشأ حساب عّبر "انستجرام" بغرض تهديدها ومضايقتها.

علاقة حب أنتهت برفض خطوبة

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها الطالبة، والتي أكدت في التحقيقات، أنها نشأت بينها وبين المتهم (طالب) علاقة حب داخل إحدى المدارس على إثرها أرسلت له صورًا وفيديوهات، وحين تقدم لخطبتها رفض والدها.



وذكرت المجني عليها أن المتهم هددها عبر تطبيقات "واتساب ـ ماسنجر ـ انستجرام" بنشر صورها، طالبًا منها تقديم الاعتذار له " نظير عدم نشر تلك الصور إلا أنها رفضت فإرسالها إلى أقاربها