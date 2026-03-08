إعلان

علاقة حب انتهت برفض زواج .. 17 مارس محاكمة "طالب الدقي" ابتز طالبة جامعية بصور

كتب : رمضان يونس

07:21 م 08/03/2026

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 17 مارس الجاري، أولى جلسات محاكمة "طالب"، على خليفة اتهامه بإنشاء حساب على "فيسبوك" لطالبة جامعية بغرض تهديدها بنشر صور مخلة بعد رفض خطبتهما في الدقي.

إحالة طالب للجنايات


و أحالت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، طالب إلى محكمة الجنايات المختصة، في واقعة اتهامه بإنشاء حساب على "فيسبوك" لطالبة جامعية وتهديدها بصور مخلة بعد رفض خطبتهما في الدقي.

تهديد بصور على الفيس

ووجهت النيابة للمتهم "عمرو.ع"، في القضية رقم 8941 لسنة 2025 جنايات الدقي، والمُقيدة رقم 6855 لسنة 2025 كلى شمال الجيزة، تهمة تهديد طالبة جامعية "س.م"، كتابةً بإفشاء أمور خادشة للحياء والشرف عّبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب ـ انستجرام - ماسنجر".


وذكرت النيابة العامة أن الطالب أرسل للمجني عليها ـ زميلته ـ صورًا خاصة تظهر فيها مواطن عفتها لتهديدها وتقديم له الاعتذار نظير عدم نشر تلك الصور.

وتابعت النيابة أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لزميلته ـ التي تربطهما علاقة حب ـ و سجل بهاتفه مقطع مرئي لها دون رضاها، وأنشأ حساب عّبر "انستجرام" بغرض تهديدها ومضايقتها.

علاقة حب أنتهت برفض خطوبة

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها الطالبة، والتي أكدت في التحقيقات، أنها نشأت بينها وبين المتهم (طالب) علاقة حب داخل إحدى المدارس على إثرها أرسلت له صورًا وفيديوهات، وحين تقدم لخطبتها رفض والدها.


وذكرت المجني عليها أن المتهم هددها عبر تطبيقات "واتساب ـ ماسنجر ـ انستجرام" بنشر صورها، طالبًا منها تقديم الاعتذار له " نظير عدم نشر تلك الصور إلا أنها رفضت فإرسالها إلى أقاربها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ابتز طالبة بصور الب يبتز زميلته بصور فض خطوبة ينتهي بمأساة نايات الجيزة لدقي من الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ستارمر وترامب يبحثان التعاون العسكري في الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

ستارمر وترامب يبحثان التعاون العسكري في الشرق الأوسط
صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
شئون عربية و دولية

صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
دراما و تليفزيون

"مؤشرات مبشرة".. تطورات حالة هاني شاكر الصحية بعد أزمة نزيف القولون
بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
أخبار المحافظات

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه