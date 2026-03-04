أمر المستشار النائب العام بإحالة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي أموال من الجمهور بقصد توظيفها دون ترخيص.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وثبوت تلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، من خلال شركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال.

النيابة تحذر المواطنين من استثمار أموالهم إلا لدى جهات مرخصة

وأظهر تفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة للمتهمين ضبط مستندات ومراسلات تؤكد الواقعة، فضلًا عن تقرير هيئة الرقابة المالية الذي انتهى إلى عدم ترخيص تلك الشركات بمزاولة النشاط المشار إليه.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم إيداع أموالهم أو استثمارها إلا لدى الجهات المرخص لها قانونًا.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات