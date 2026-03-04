إعلان

النائب العام يأمر بإحالة متهمين للمحاكمة الجنائية لتلقيهم أموالًا من المواطنين بزعم توظيفها

كتب : أحمد أبو النجا

12:38 م 04/03/2026

النائب العام المستشار محمد شوقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمر المستشار النائب العام بإحالة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي أموال من الجمهور بقصد توظيفها دون ترخيص.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وثبوت تلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، من خلال شركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال.

النيابة تحذر المواطنين من استثمار أموالهم إلا لدى جهات مرخصة

وأظهر تفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة للمتهمين ضبط مستندات ومراسلات تؤكد الواقعة، فضلًا عن تقرير هيئة الرقابة المالية الذي انتهى إلى عدم ترخيص تلك الشركات بمزاولة النشاط المشار إليه.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم إيداع أموالهم أو استثمارها إلا لدى الجهات المرخص لها قانونًا.

اقرأ أيضا:

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار النائب العام المحاكمة الجنائية غسل الأموال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

سجل 52.74 مليار دولار.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى قياسي
أخبار البنوك

سجل 52.74 مليار دولار.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز إلى مستوى قياسي
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والإمارات وعمان وسوريا
شئون عربية و دولية

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في السعودية والإمارات وعمان وسوريا

لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
أخبار المحافظات

لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
رمضان ستايل

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة