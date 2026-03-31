قررت المحكمة المختصة قبول استئناف دفاع المهندس تامر شيرين شوقي على قرار حبسه 15 يومًا، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وقضت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

التحقيق مع تامر شيرين شوقي في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المهندس تامر شيرين شوقي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة موظف عام.

ومن جانبه، كان المحامي أحمد أبو علم، أعلن أن موكله تلقى استدعاء من نيابة الشؤون المالية والاقتصادية للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.

وأضاف أن موكله مثل أمام النيابة برفقة التحريات، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.