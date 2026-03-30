سقوط 4 عناصر إجرامية في قبضة الداخلية بقنا

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم ضبط 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

ضبط 4 متهمين بالإتجار بالأسلحة وغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية.

الأمن يكشف مخطط غسل أموال الأسلحة غير المرخصة ويضبط المتهمين

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل الغسل بنحو 30 مليون جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

