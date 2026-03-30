غسلوا 30 مليون جنيه من تجارة السلاح.. سقوط 4 عناصر إجرامية في قبضة الداخلية بقنا

كتب : علاء عمران

01:16 م 30/03/2026 تعديل في 01:28 م

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تم ضبط 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل الغسل بنحو 30 مليون جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

