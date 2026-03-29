إعلان

نزاع الجيران يشعل معركة بالأسلحة في الباجور وتنتهي بعاهات وجروح

كتب : فاطمة عادل

09:51 م 29/03/2026 تعديل في 10:26 م

خلاف الجيرة يتحول لكابوس.. اعتداء بالسلاح الأبيض ف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، لقيام شخص بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود اي بلاغات من هذا الشأن، وأن الواقعة حدثت بتاريخ 23 من الشهر الجاري، بين طرف أول، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور مصاب بجرح قطعي، وطرف ثانٍ مقيم بنفس الدائرة، وذلك بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

وأكدت التحريات أن الطرف الثاني تعدي على الطرف الأول بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته.

ضبط المعتدي بسكين في المنوفية

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الطرف الثاني بحوزته الأداة المستخدمة في الاعتداء، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات القائمة بينهما.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المنوفية سلاح أبيض خلافات الجيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
شئون عربية و دولية

قيمتها 700 مليون دولار.. الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس تدمير طائرة
بحد أدنى 70%.. ننشر 12 شرطًا للتطوع في القوات المسلحة
أخبار مصر

بحد أدنى 70%.. ننشر 12 شرطًا للتطوع في القوات المسلحة
منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
أخبار مصر

منها تفجير معهد الأورام.. موسى: علي عبدالونيس شارك في أقوى 5 عمليات إرهابية
سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
زووم

سحر رامي: قلة الأعمال الفنية المعروضة وراء غيابي عن الفن
بحضور الخطيب وحسن شحاتة.. أبرز الحاضرين في عزاء شقيق فاروق جعفر (صور)
رياضة محلية

بحضور الخطيب وحسن شحاتة.. أبرز الحاضرين في عزاء شقيق فاروق جعفر (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسالة من خامنئي لزعيم شيعي عراقي في ظل حرب إيران.. ماذا جاء فيها؟
بعد هجوم إيراني.. مسؤول إسرائيلي يدعو سكان "ديمونا" لعدم تشغيل مكيفات الهواء