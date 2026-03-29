

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، لقيام شخص بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود اي بلاغات من هذا الشأن، وأن الواقعة حدثت بتاريخ 23 من الشهر الجاري، بين طرف أول، عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور مصاب بجرح قطعي، وطرف ثانٍ مقيم بنفس الدائرة، وذلك بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

وأكدت التحريات أن الطرف الثاني تعدي على الطرف الأول بسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته.

ضبط المعتدي بسكين في المنوفية

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الطرف الثاني بحوزته الأداة المستخدمة في الاعتداء، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات القائمة بينهما.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.