إخماد حريق داخل شقة سكنية في حدائق الأهرام دون إصابات

كتب : محمود الشوربجي

11:34 م 29/03/2026

حريق داخل شقة سكنية

اندلع حريق داخل شقة سكنية في منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تفاصيل حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

