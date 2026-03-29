كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على فتاة.

بداية الواقعة، بلاغًا تلقاه قسم شرطة ميت غمر بتارسيخ 27 مارس الجاري، من فتاة، مصابة بخدوش وسحجات متفرقة، تفيد تضررها من عامل، لقيامه بالاعتداء عليها بالضرب نتيجة خلافات بينهما حول فسخ خطبتهما.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوزات من إلقاء القبض على المشكو في حقه، و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن سبب اعتدائه على الفتاة، رفض إعادة متعلقاته عقب فسخ خطبتهما.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.