كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية، تضمن ادعاء القائم على النشر باختطاف فتاة من أمام إحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة محافظة الجيزة.

الهروب احتجاجًا على الزواج القسري

وتبين أنه بتاريخ 17 الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة الوراق من أحد الأشخاص، أفاد بتغيب شقيقته البالغة من العمر 19 عامًا عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات، دون اتهام أو اشتباه في وجود شبهة جنائية.

وأمكن تحديد مكان تواجد الفتاة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وبمواجهتها أقرت بأنها هربت من منزل أهليتها بالاتفاق مع أحد معارفها اعتراضًا على عقد قرانها على أحد أقاربهم دون رغبتها، مؤكدة عدم تعرضها لأي مكروه، وتم ضبط الشخص المشار إليه.

كما تم تحديد وضبط القائم على نشر المنشور، وهو عامل مقيم بذات دائرة القسم، وبمواجهته أقر بعلمه بحقيقة الواقعة ونشره للمنشور الكاذب بهدف زيادة نسبة المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.