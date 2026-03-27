كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل "خلاط خرسانة" بإلقاء بقايا الخرسانة بالطريق أثناء سيره بدائرة محافظة القاهرة، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

إلقاء خرسانة يهدد سلامة الطريق

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.