إعلان

ضبط 90 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية

كتب : مصراوي

03:03 م 27/03/2026 تعديل في 03:03 م

مخالفات مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90 ألف مخالفة مرورية متنوعة، كما كشفت الحملات عن حالات تعاطي مواد مخدرة بين السائقين، ضمن جهود الحفاظ على الانضباط المروري وسلامة المواطنين.

ضبط مخالفات متنوعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 90 ألف مخالفة متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

فحص السائقين وتعاطي المخدرات

وبفحص عدد كبير من السائقين، تبين إيجابية بعضهم لتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة، ما شكل خطورة على مستخدمي الطريق، وأكدت الوزارة استمرار الحملات لضبط المخالفين.

حملات الطريق الدائري الإقليمي

واصلت الحملات المرورية والانضباطية في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 600 مخالفة متنوعة، شملت تحميل ركاب بطريقة غير قانونية، مخالفة شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبات.

ضبط السائقين المخالفين

وفحصت الجهات المختصة 100 سائق، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، في إطار حرص الوزارة على الانضباط المروري وسلامة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات مرورية وزارة الداخلية الطريق الدائري الإقليمي تعاطي المخدرات

في أقل من شهر.. ارتفاع أسعار أكثر من 40 سيارة جديدة حتى 150 ألف جنيه بمصر

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
تحذير من عالم أزهري من خطورة الدعاء على الأبناء وقت الغضب خاصة أثناء المطر
محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
موعد مباراة مصر والسعودية والقناة الناقلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

