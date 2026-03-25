فيديو يكشف الواقعة.. سقوط متهم بأفعال خادشة للحياء بعد هروبه بدراجة نارية بالشرقية

كتب : عاطف مراد

09:23 م 25/03/2026 تعديل في 09:42 م

سقوط متهم بأفعال خادشة للحياء بعد هروبه بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال خادشة للحياء أمام أحد المنازل بمحافظة الشرقية، قبل أن يلوذ بالفرار مستقلاً دراجة نارية.

تحديد المتهم وضبطه

أسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة ههيا، حيث تم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها بدون لوحات معدنية.

أفعال خادشة للحياء

بمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه فر هاربًا عقب ملاحظته وجود كاميرات مراقبة بمحيط المكان.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

