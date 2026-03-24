"بعد حكم حبسه سنة".. تطور قضائي جديد بشأن المتهم بالاعتداء على فرد الأمن بكمبوند التجمع

كتب : أحمد عادل

01:21 م 24/03/2026

لحظة اعتداء شخص على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع ال

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 2 أبريل المقبل، كأولى جلسات نظر استئناف رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد الأمن في التجمع الخامس، على حكم حبسه سنة.

وكان تقدم دفاع المتهم بالاعتداء على فرد الأمن داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس في نهار رمضان، باستئناف على حكم محكمة جنح أول درجة الصادر بحق موكله.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس، بالحبس لمدة سنة.

تحقيقات النيابة مع المتهم بالاعتداء على فرد الأمن


وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من المجني عليه بتعرضه للسب والضرب وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء عمله، ما أدى إلى إصابته بسحجات وكدمات في الكتف والرأس وأسفل العين اليمنى، وفق التقرير الطبي.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة، فوجهت له النيابة اتهامات استعراض القوة، والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وأمرت بحبسه احتياطيًا، مع طلب التقرير الطبي النهائي وإجراء المعاينة اللازمة لمحل الواقعة.

الاعتداء على فرد الأمن كمبوند التجمع القاهرة الجديدة

موعد الإعلان عن الحد الآدني للأجور وقيمة الزيادة
خلفًا للاريجاني.. تعيين محمد باقر أمينًا للأمن القومي الإيراني

البنك المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقفز 21% خلال يناير إلى
هل يساعد الموز في حماية قلبك؟ اكتشف الحقيقة
براءة الشاب المتهم بالتحرش بفتاة أتوبيس المقطم

