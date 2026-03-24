نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة الداخلية رقم 344 لسنة 2026، بشأن منح الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

الداخلية تسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار على أنه يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم محمد جمال منصور علي، وآخرهم هشام عبد المنعم محمد الشافعي، وهم: محمد جمال منصور علي، محمد محمد زكريا نبوي زيدان، يوسف ميلاد عزيز رزق ميخائيل، محمد منصور محمد شرف، هبة محمد كمال خليل، مريم رزق حسين علي عيد، فاطمة مصري إبراهيم حسن، عبد الله ياسر بسيوني عبد الله، عمرو عبد القادر إبراهيم الخولي، محمد عبد القادر السيد محمد عبد القادر زغلول، خالد ماهر بن سنوسي بن أحمد سنيور.

تفاصيل قرار تجنس 21 مواطنًا في الجريدة الرسمية

كما شمل القرار كلًا من: سيليا عبد الله محمد علي سلطان مطلق العنزي، جوري عبد الله سالم محمد سالم سمير العنزي، رحاب محمود إبراهيم علي، هايدي سعيد محمد هندام، عمرو كمال علي أحمد راشد، أحمد فهيم عبد الحكيم محمد سالم، عبد الرحمن محمد صلاح الدين عبد الرحمن الشرباصي، مصطفى نبيل السيد الزيني، عمر خالد عباس عبد الجليل خليفة، هشام عبد المنعم محمد الشافعي.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.

وتضمن القرار نشره في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 21 فبراير 2026.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق