كشفت تحريات مباحث الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر شخص من آخر لتحويله أحد الشوارع بالإسكندرية لجراج لركن مركبات "التوك توك" والدراجات النارية دون وجه حق مما أعاق حركة المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبمواجهته قرر تجميعه مركبات "التوك توك" لحراستها وتحويل الشارع لجراج "بدون ترخيص" نظير الحصول على مبالغ مالية من مالكيها، ورفع جميع الإشغالات وإعادة فتح الحركة المرورية بالشارع المشار إليه.

تحفظت الشرطة على مركبات "التوك توك" والدراجات النارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

