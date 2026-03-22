إعلان

عاطل يستولي على شارع ويؤجره لأصحاب التوك توك بالإسكندرية

كتب : مصراوي

06:57 م 22/03/2026

ضبط مركبات توك توك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت تحريات مباحث الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر شخص من آخر لتحويله أحد الشوارع بالإسكندرية لجراج لركن مركبات "التوك توك" والدراجات النارية دون وجه حق مما أعاق حركة المواطنين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وبمواجهته قرر تجميعه مركبات "التوك توك" لحراستها وتحويل الشارع لجراج "بدون ترخيص" نظير الحصول على مبالغ مالية من مالكيها، ورفع جميع الإشغالات وإعادة فتح الحركة المرورية بالشارع المشار إليه.

تحفظت الشرطة على مركبات "التوك توك" والدراجات النارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جراج توك توك يديو الإسكندرية راج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

