أخلت النيابة العامة بالقاهرة سبيل 12 مشجعًا لناديي الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي، بكفالة 20 ألف جنيه على خلفية مشاجرة وقعت بينهما في منطقة خان الخليلي.

وقال المحامي محمد رشوان، دفاع مشجعي نادي الترجي التونسي، إن السفيرة التونسية ضحى الشويخ حضرت التحقيق مع مشجعي النادي، مشيرًا إلى أنها بصدد تسديد الكفالة المالية لإنهاء إجراءات سبيلهم.

تفاصيل القبض على جماهير الترجي التونسي والجيش الملكي

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على 7 من جماهير الترجي التونسي، بسبب الدخول في مشاجرة مع جماهير نادي الجيش الملكي، في منطقة خان الخليلي بالقاهرة.

وكانت جماهير الترجي التونسي قد حضرت لتشجيع ناديها في مباراته أمام النادي الأهلي، بينما حضرت جماهير الجيش الملكي لمؤازرة فريقها أمام فريق بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.