ضربة قوية لمخالفات الخبز.. ضبط 17 طن دقيق خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

12:51 م 21/03/2026

دقيق مدعم

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وخلال 24 ساعة أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة ضُبط خلالها ما يزيد 17 طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

