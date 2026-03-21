واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وخلال 24 ساعة أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة ضُبط خلالها ما يزيد 17 طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق