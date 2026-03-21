في مشهد أثار الذعر والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع فيديو يُظهر سيارة ميكروباص يُزعم أنها تسببت في وفاة سيدة بعد الاصطدام بها، قبل أن يفر قائدها هاربًا في شوارع الجيزة، لتبدأ موجة من التساؤلات حول حقيقة الواقعة.

تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو المتداول وكشف ملابساته. وبعد جهود مكثفة، حددت الشرطة السيارة الظاهرة في المقطع، ليتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

وخلال التحقيقات، أدلى السائق برواية مختلفة، حيث أوضح أنه أثناء قيادته اصطدم بدراجة نارية كان يستقلها رجل وسيدة، قبل أن يلوذ بالفرار خوفًا من المساءلة. وأضاف أنه خلال محاولته الهرب، حاولت سيارة أخرى اعتراض طريقه، إلا أنه اصطدم بها، ما أدى إلى إصابة سيدة كانت برفقته داخل الميكروباص.

وأشار إلى أنه قام بنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم إسعافها وغادرت بعد تحسن حالتها الصحية، وهو ما نفى بشكل غير مباشر صحة الادعاءات المتداولة بشأن وقوع حالة وفاة.