بماذا برر المتهمون بإلقاء أكياس المياه على المواطنين في النزهة جريمتهم؟

كتب : محمد الصاوي

05:55 م 20/03/2026

صور توثق ألقاء شباب مياه على المواطنين

أثار فيديو إلقاء عددا من الشباب أكياس المياه على المواطنين خلال مرورهم في أحد شوارع حي النزهة بعد صلاة عيد الفطر استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الفيديو مطالبين الجهات المعنية بالقبض عليهم.

الفيديو المثير للجدل تم رصدته من خلال أجهزة وزارة الداخلية، وتبين صحته، وتحديد الأشخاص الذين ظهروا فيه ومحل أقامتهم، وتم توجيه مأمورية تمكنت من ضبطهم.

وزار الداخلية تصدر بيانا بشأن فيديو إلقاء أكياس المياه

بعد ضبط المتهمين أصدرت وزارة الداخلية بيانا كشف فيه كواليس الواقعة، حيث أفادت إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وعللوا قيامهم بذلك بسبب جلوس المصلين على سيارة الأول وخشيتهم من حدوث تلفيات بها.

وعقب تحرير محضر تم إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

"السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الشكاوى وحركة المعتمرين في عيد الفطر
3 وفيات و32 مصابًا.. ارتفاع ضحايا حريق مول دمياط الجديدة (صور)
حزب الله يرد على اتهامات إماراتية بتأسيس شبكة إرهابية
"ضرب دماغه في الحيطة".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق الميكروباص وضابط
خامنئي: هجمات تركيا وعمان "راية مزيفة".. ورسائل للجوار والداخل

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة