أثار فيديو إلقاء عددا من الشباب أكياس المياه على المواطنين خلال مرورهم في أحد شوارع حي النزهة بعد صلاة عيد الفطر استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الفيديو مطالبين الجهات المعنية بالقبض عليهم.

الفيديو المثير للجدل تم رصدته من خلال أجهزة وزارة الداخلية، وتبين صحته، وتحديد الأشخاص الذين ظهروا فيه ومحل أقامتهم، وتم توجيه مأمورية تمكنت من ضبطهم.

وزار الداخلية تصدر بيانا بشأن فيديو إلقاء أكياس المياه

بعد ضبط المتهمين أصدرت وزارة الداخلية بيانا كشف فيه كواليس الواقعة، حيث أفادت إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (أحد الأشخاص ونجليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وعللوا قيامهم بذلك بسبب جلوس المصلين على سيارة الأول وخشيتهم من حدوث تلفيات بها.

وعقب تحرير محضر تم إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.