

كشف مصدر أمني حقيقة مقطع فيديو متداول بصفحة تديرها جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج اعتادت من خلالها بث مقاطع فيديو مفبركة وأخبار مغلوطة والزعم بإجراء شخص مكالمة هاتفية إباحية والادعاء بكونه أحد ضباط وزارة الداخلية.

فيديو مفبرك

أكد المصدر أن مقطع الفيديو مفبرك وغير صحيح، وأن الضابط الذى ذكر اسمه بالمعاش حاليا، ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة والمتكررة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات بعد أن تم فضح أساليبها وكشف مخططاتها للرأى العام وهو ما تناولته أحد الأعمال الفنية التى تم بثها خلال شهر رمضان.

وستواصل أجهزة وزارة الداخلية التصدى لمخططات الجماعة الإرهابية وحماية أمن الوطن والمواطنينـ وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.