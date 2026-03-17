وفاة و6 مصابي في حادث مروع أعلى محور جوزيف تيتو

كتب : مصراوي

10:14 م 17/03/2026

حادث تصادم مروع

شهد محور جوزيف تيتو بالقاهرة حادثا مروعا نتج عنه حالة وفاة و6 مصابين نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.

بلاغ لشرطة النجدة

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى محور محور جوزيف تيتو القادم من الدائرى اتجاه صلاح سالم.

حصيلة الضحايا

أسفر عن الحادث حالة وفاة و6 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

حادث تصادم مروع حادث مروري محور جوزيف تيتو المرور

