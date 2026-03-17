جريمة قتل مأساوية شهدتها منطقة عين شمس، حينما أقبل عتال على قتل زوجته انتقامًا منها لشكه في سلوكها ونسب نجله له.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في عام 2025 بمنطقة عين شمس.

تحقيقات القضية رقم 802 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمُقيدة برقم 815 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، أسندت للمتهم "كامل. ط" -يعمل عتال في البناء -، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لزوجته المجني عليها "شيماء. ي"، في اليوم التاسع من يناير 2025.

الزوج عقد العزم وبيت النية على قتل زوجته، انتقامًا لشكوك واهية في سلوكها فأسرّها في نفسه ضجرًا، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكينًا"، وتوجه إلى فراشها، وما إن ظفر بها حتى عاجلها بـ 6 طعنات في بطنها.

بعدها أجهز المتهم على ضحيته بطعنة في رقبتها، غارسًا السلاح الأبيض في جسدها قاصدًا بذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

اكتشاف خيوط الجريمة وتوجيه الأصابع الاتهام نحو الزوج مكن الأجهزة الأمنية من ضبط، وباستجوابه أقر تفصيلًا أمام جهات التحقيق أنه قتل زوجته إثر خلاف بينهما لشكوك واهية لم يؤيدها ثمة دليل، استقرت في نفسه حول سلوكها ونسب نجله له، فأحضر سلاحًا أبيض "سكينًا" من المطبخ وتوجه إلى غرفتهما، وما إن ظفر بها حتى طعنها عدة طعنات استقرت في بطنها، ثم استكمل جرمه بأن كالها طعنة في رقبتها حتى أيقن من احتضارها ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفراش.

المتهم ادعى في التحقيقات نشوب مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها خلال تناول الشاي بسبب شكه في سلوكها؛ إلى أن استفزته حين قالت له: أنت مش راجل.. ومش عارف تتشطر إلا على الحريم".

وأثبتت تحريات رجال البحث الجنائي وجود خلافات بين المتهم وزوجته إثر شكوك من جانبه في سلوك المجني عليها، حيث في يوم الجريمة نشبت بينهما مشادة، على إثرها استل سكينًا من المطبخ وباغت زوجته بعدة طعنات استقرت في البطن، ثم طعنها طعنة أخيرة في رقبتها، مغرسًا السلاح الأبيض حتى تأكد من بلوغ مقصده وإزهاق روحها، وهي الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

بدورها أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بقتل زوجته طعنًا بسكين المطبخ للانتقام منها ظنًا منه لشكه في سلوكها.

وفي سبتمبر الماضي، بدأت محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسات القضية واتهام الزوج بقتل زوجته انتقامًا منها لشكه في سلوكها ونسب نجله له، في منطقة عين شمس بالقاهرة.

