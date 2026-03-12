نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، في القبض 5 أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، بعدما استهدفوا مدرساً يحمل جنسية دولة عربية داخل شقته بدائرة قسم شرطة الهرم.

بدأت بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغاً من المدرس المجني عليه، أفاد فيه بقيام مجهولين باقتحام شقته والتعدي عليه بالضرب وتقييد يديه بحبل، حيث استولى المتهمون على بطاقات الائتمان الخاصة به، وأجبروه تحت التهديد على الإفصاح عن الأرقام السرية الخاصة بها، قبل أن يفروا هاربين ويتمكنوا من سحب مبالغ مالية من تلك البطاقات.

بطاقات الائتمان

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت قوة من المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبط 4 سائقين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة والاستيلاء على بطاقات الائتمان، وأقروا بأن ربة منزل تربطها علاقة صداقة بالمجني عليه هي من خططت للجريمة، حيث أطلعتهم على عنوان سكنه عقب وصوله إلى البلاد لعلمها بامتلاكه مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بصحة ما جاء بأقوال باقي المتهمين، وأنها اتفقت معهم على تنفيذ الجريمة طمعاً في أموال المجني عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

