إعلان

بينها سحب الكارنيهات.. محامي الطاعن يكشف مفاجأة بشأن إجراءات ما بعد بطلان نتيجة دائرة منيا القمح

كتب- أحمد عادل:

11:46 م 09/02/2026

المحامي محمد فراج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المحامي محمد فراج، وكيلًا عن اللواء ماجد الأشقر المرشح الخاسر بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها منيا القمح، تفاصيل الإجراءات المقرر تنفيذها عقب حكم محكمة النقض ببطلان نتيجة الدائرة.

وقال فراج، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حكم محكمة النقض ببطلان نتيجة دائرة منيا القمح حكم نهائي وواجب النفاذ بمسودته، وغير قابل للطعن عليه.

وأوضح أن الحكم يترتب عليه سحب كارنيهات عضوية النائبين الفائزين عن الدائرة، وعدم أحقيتهما في حضور جلسات مجلس النواب، على أن يظل المقعدان شاغرين لحين إعادة إجراء الانتخابات بين جميع مرشحي الدائرة على النظام الفردي.

وأضاف فراج أن محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أن قاعدة "المجلس سيد قراره" تم إلغاؤها في الدورة البرلمانية السابقة.

وأشار إلى أن المحكمة ستحدد في حيثيات حكمها مدة زمنية للهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ الحكم القضائي، لوضع جدول زمني لإعادة إجراء الانتخابات على مقعدي الدائرة.

وقبلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من اللواء ماجد الأشقر، المرشح الخاسر بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها منيا القمح، وقضت ببطلان نتيجة الانتخابات وإعادتها بين جميع مرشحي الدائرة على النظام الفردي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد فراج بطلان نتيجة الانتخابات دائرة منيا القمح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)
أخبار مصر

ترضى تاكل بالمنظر ده.. رئيس حي حدائق القبة ينفعل على مسؤول مطعم - (صور)
عتاب على "أوردر" انتهى بقتيل قبل قعدة عرب.. كيف اغتالت يد الغدر "إمبراطور
حوادث وقضايا

عتاب على "أوردر" انتهى بقتيل قبل قعدة عرب.. كيف اغتالت يد الغدر "إمبراطور
كلمة الاستاذ مجدي الجلاد فى ندوة كتاب أنا وياسر عرفات للاستاذ أسامة شرشر
مصراوى TV

كلمة الاستاذ مجدي الجلاد فى ندوة كتاب أنا وياسر عرفات للاستاذ أسامة شرشر
باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا
علاقات

كسوف الشمس الكلي 2026.. 4 أبراج الأكثر حظا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الشرقية للدخان ترفع أسعار سجائر كيلوباترا
"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة