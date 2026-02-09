كشف المحامي محمد فراج، وكيلًا عن اللواء ماجد الأشقر المرشح الخاسر بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها منيا القمح، تفاصيل الإجراءات المقرر تنفيذها عقب حكم محكمة النقض ببطلان نتيجة الدائرة.

وقال فراج، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حكم محكمة النقض ببطلان نتيجة دائرة منيا القمح حكم نهائي وواجب النفاذ بمسودته، وغير قابل للطعن عليه.

وأوضح أن الحكم يترتب عليه سحب كارنيهات عضوية النائبين الفائزين عن الدائرة، وعدم أحقيتهما في حضور جلسات مجلس النواب، على أن يظل المقعدان شاغرين لحين إعادة إجراء الانتخابات بين جميع مرشحي الدائرة على النظام الفردي.

وأضاف فراج أن محكمة النقض هي الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أن قاعدة "المجلس سيد قراره" تم إلغاؤها في الدورة البرلمانية السابقة.

وأشار إلى أن المحكمة ستحدد في حيثيات حكمها مدة زمنية للهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ الحكم القضائي، لوضع جدول زمني لإعادة إجراء الانتخابات على مقعدي الدائرة.

وقبلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من اللواء ماجد الأشقر، المرشح الخاسر بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها منيا القمح، وقضت ببطلان نتيجة الانتخابات وإعادتها بين جميع مرشحي الدائرة على النظام الفردي.