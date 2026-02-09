إعلان

"بصي اللبس اللي لابساه".. فيديو لفتاة تزعم تعرضها للتحرش داخل أتوبيس نقل عام يثير الجدل

كتب : أحمد عادل

02:10 ص 09/02/2026 تعديل في 02:17 ص
أثار مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله فتاة تزعم تعرضها للتحرش من أحد الأشخاص داخل أتوبيس نقل عام، حالةً من الجدل الواسع خلال الساعات الأخيرة.

ونشرت الفتاة، وتُدعى "مريم"، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متهمةً شابًا بالتحرش بها أثناء استقلالها الأتوبيس.

ووثّقت الفتاة الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، وظهرت خلال الفيديو وهي تقول: "والله لأصوّرك.. بصّ للكاميرا يا متحرش يا حرامي".

وحاول الشاب منعها من التصوير، مبررًا تصرفه بقوله: "بصي اللبس اللي انتي لابساه".
وفي سياق متصل، تقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بفحص مقطع الفيديو للوقوف على ملابساته، وتحديد أطرافه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

