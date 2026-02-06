إعلان

كتب : مصراوي

06:27 م 06/02/2026

ضبط مواد بترولية معبأة

كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور أحد الأشخاص أثناء قيامه ببيع مواد بترولية معبأة داخل زجاجات بلاستيكية بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه بائع متجول يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وعُثر بحوزته على نحو 300 لتر من السولار والبنزين. وبمواجهته، أقرّ بتحصله على المواد البترولية من خلال شرائها من إحدى محطات الوقود.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف محطة الوقود المشار إليها، وتبين أنها مملوكة لأحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة عبر بيع المواد البترولية بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

