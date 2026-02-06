خلال 24 ساعة.. الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الجريمة والخروج على القانون، وكثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من القضايا، من بينها ضبط 1409 قضايا متنوعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وضبط 3466 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد بواسطة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 467 قضية في مجالات الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 263 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ ومحال بدون ترخيص وتنفيذ قرارات إدارية.