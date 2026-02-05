رفضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، استئناف مزارعان على حكم إدانتهما بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهما بتشويه ابنتي عمهما، طالبة تمريض وفني تمريض، بسكب "مياه نار" عليهما، بسبب خلافات عائلية بقرية الحاجر بمنشأة القناطر.

وأدانت الدائرة "4" جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، المتهمين "م. ف" و"م. أ"، بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهما بإحداث إصابات بالغة بابنتي عمهما، طالبة بكلية التمريض بجامعة القاهرة وشقيقتها فني التمريض، بسبب نزاع قديم مع والدهما.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 15274 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة، والمقيدة برقم 6325 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى المتهمين أنهما بتاريخ 23 أكتوبر 2023، عقدا العزم وبيتا النية للتعدي على المجني عليهما، وانتقلا بدراجة نارية، وقام أحدهما بسكب مادة حارقة "مياه نار" عليهما، ما ألحق بهما أضرارًا جسيمة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليها الأولى "د. ع" تعرضت لحروق كيميائية أفقدتها البصر وتسببت بتشوهات في الوجه والجسم بنسبة عجز كلي بلغت 100%. كما أصيبت شقيقتها "غ. ع" بتشوهات جسدية وإعاقة في حركة المرفق الأيسر بنسبة 20%.

وألقت قوات مباحث منشأة القناطر القبض على المتهمين، حيث أقر الأول بارتكاب الواقعة بمشاركة شقيقه، على خلفية خلافات أسرية قديمة. وأحالتهما النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أدانتهما بالعقوبة المشددة.