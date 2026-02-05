إعلان

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتاة بالمنيا.. ووالدها: تركت المنزل بعد مشادة مع والدتها

كتب : علاء عمران

01:29 م 05/02/2026

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد الأشخاص بشأن تغيب شقيقته بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وبالاتصال بوالد المتغيبة (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي بشر بالإسكندرية) أفاد بأن ابنته (طالبة سن 18) كانت تقيم رفقة والدتها بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بينها ووالدتها لإهمالها في دراستها، فقامت بترك المنزل والتوجه لمحل إقامته بالإسكندرية، وأضاف بقيام نجله بنشر الاستغاثة لعدم رد شقيقته على هاتفها حال توجهها لمحل سكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اختفاء فتاة بالمنيا هروب من المنزل مواقع التواصل الاجتماعي

