ضبط أكثر من 118 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 118 ألفًا و676 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت المخالفات المضبوطة السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن مخالفة شروط التراخيص.

كما جرى فحص 1594 سائقًا، وتبين إيجابية تعاطي المواد المخدرة لدى 58 حالة منهم.

وفي السياق ذاته، كثفت الأجهزة المعنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 734 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة. كما تم فحص 114 سائقًا، وتبين إيجابية تعاطي المواد المخدرة لدى 8 حالات، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا قضائيًا.

وتم التحفظ على إحدى المركبات لمخالفتها قوانين المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.