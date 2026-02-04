استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من قيادات النيابة العامة، في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي وتعزيز الشراكة في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وضم الوفد القطري عددًا من كبار مسؤولي النيابة العامة بدولة قطر، كما حضر اللقاء سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار زيارة رسمية تستهدف توطيد أواصر التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وخلال اللقاء، جرى استعراض استراتيجية النيابة العامة المصرية في مجال التدريب، والدور الذي تضطلع به إدارة التفتيش القضائي ومكتب التدريب والمرافعة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، وبناء كوادر قضائية مؤهلة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالعمل القضائي.

كما تضمن اللقاء عرضًا حول دور النيابة العامة في إنشاء المحفظة الوطنية للعملات المشفرة المضبوطة، وآلية عمل إدارة المضبوطات، والدور الذي تقوم به في تعظيم الاستفادة من المضبوطات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تعاون بين النيابتين، تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون في مجالات التدريب القضائي وبناء القدرات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي، ومواكبة المستجدات القانونية، ودعم تحقيق العدالة الناجزة.