تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات غضب واحتقان، إثر قيام سيارة تحمل علم إسرائيل بصدم ودهس عدد من المواطنين في كرداسة، قبل أن يتمكن الأهالي من إيقافها.

تفاصيل حادث سيارة تحمل علم إسرائيل

أظهرت المقاطع المصورة المتداولة سير السيارة المذكورة داخل المنطقة السكنية بشكل أدى إلى صدم المواطنين. وعكست الفيديوهات حجم الضرر الذي لحق بمقدمة السيارة إثر الحادث، وسط تجمهر شعبي كبير حولها.

محاصرة سائق سيارة تحمل علم إسرائيل

وبحسب شهود عيان والمقاطع المتداولة، تمكن الأهالي من محاصرة السائق وضبطه بشكل مبدئي لإيقاف المركبة التي تبين وجود علم إسرائيل عليها.

كما برز شعار "نجمة داود" بوضوح على الزجاج الخلفي للمركبة المتضررة. وأظهر مقطع الفيديو قيام أحد الأشخاص بإبراز بطاقة تحقيق شخصية (رقم قومي مصري) أمام الكاميرا وسط حالة الفوضى والتجمهر التي عمت المكان.

وصول الأمن لموقع الحادث

جرت أحداث محاصرة الأهالي وضبط السيارة التي أثارت غضب واستياء المواطنين، قبل وصول قوات الأمن إلى محل الواقعة للتعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.