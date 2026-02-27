إعلان

دهس مواطنين.. الأهالي يضبطون سائق "سيارة تحمل علم إسرائيل" في كرداسة (فيديو وصور)

كتب : رمضان يونس

05:43 ص 27/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيارة تحمل علم إسرائيل في كرداسة
  • عرض 5 صورة
    مشهد متداول يظهر السيارة
  • عرض 5 صورة
    السيارة أثارت الذعر بين الأهالي
  • عرض 5 صورة
    علم إسرائيل واضح على زجاج السيارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات غضب واحتقان، إثر قيام سيارة تحمل علم إسرائيل بصدم ودهس عدد من المواطنين في كرداسة، قبل أن يتمكن الأهالي من إيقافها.

تفاصيل حادث سيارة تحمل علم إسرائيل

أظهرت المقاطع المصورة المتداولة سير السيارة المذكورة داخل المنطقة السكنية بشكل أدى إلى صدم المواطنين. وعكست الفيديوهات حجم الضرر الذي لحق بمقدمة السيارة إثر الحادث، وسط تجمهر شعبي كبير حولها.

محاصرة سائق سيارة تحمل علم إسرائيل

وبحسب شهود عيان والمقاطع المتداولة، تمكن الأهالي من محاصرة السائق وضبطه بشكل مبدئي لإيقاف المركبة التي تبين وجود علم إسرائيل عليها.

كما برز شعار "نجمة داود" بوضوح على الزجاج الخلفي للمركبة المتضررة. وأظهر مقطع الفيديو قيام أحد الأشخاص بإبراز بطاقة تحقيق شخصية (رقم قومي مصري) أمام الكاميرا وسط حالة الفوضى والتجمهر التي عمت المكان.

وصول الأمن لموقع الحادث

جرت أحداث محاصرة الأهالي وضبط السيارة التي أثارت غضب واستياء المواطنين، قبل وصول قوات الأمن إلى محل الواقعة للتعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دهس مواطنين في كرداسة سيارة بعلم إسرائيل في كرداسة حادث كرداسة علم إسرائيل في كرداسة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصل لـ 12 ألف جنيه..أسعار تذاكر حفل شاكيرا في مصر
أخبار وتقارير

تصل لـ 12 ألف جنيه..أسعار تذاكر حفل شاكيرا في مصر
ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة
حوادث وقضايا

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة
هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
جنة الصائم

هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026
رياضة محلية

ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026
بعد ملحمة الملحق.. تعرف على الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

بعد ملحمة الملحق.. تعرف على الفرق المتأهلة وموعد قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"