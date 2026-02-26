نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية وإنسانية موجعة لمافيا استغلال الأطفال، بعد تمكن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من الإيقاع بتشكيل عصابي ضخم ضم 17 متهماً، تخصصوا في إجبار الصغار على أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة.

تحرير 17 طفلاً واعترافات مثيرة لـ «عصابة التسول»

وكشفت التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام 6 رجال و11 سيدة، من بينهم 7 مسجلين خطر، بتكوين شبكات لاستغلال الأطفال "الأحداث" وتعريض حياتهم للخطر، عبر توزيعهم على إشارات المرور لاستجداء المارة وتحقيق مكاسب مادية طائلة. وعقب تقنين الإجراءات، شنت قوات الأمن حملات مكبرة أسفرت عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 17 طفلاً من المجني عليهم في حالة إعياء شديد، وبمواجهة المتهمين انهاروا واعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي.

وفي لفتة إنسانية تعكس حرص الوزارة على حماية النشء، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بينما تم تسليم الأطفال المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهدات الرسمية اللازمة بحسن رعايتهم. كما تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لذويهم في دور الرعاية التابعة للدولة، لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم بعيداً عن مخاطر الشارع والتشرد.

