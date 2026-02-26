إعلان

نهاية "تجار البراءة".. كيف أسقطت الداخلية عصابة استغلال الأطفال في إشارات المرور؟

كتب : علاء عمران

02:08 م 26/02/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية وإنسانية موجعة لمافيا استغلال الأطفال، بعد تمكن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من الإيقاع بتشكيل عصابي ضخم ضم 17 متهماً، تخصصوا في إجبار الصغار على أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة.

تحرير 17 طفلاً واعترافات مثيرة لـ «عصابة التسول»

وكشفت التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام 6 رجال و11 سيدة، من بينهم 7 مسجلين خطر، بتكوين شبكات لاستغلال الأطفال "الأحداث" وتعريض حياتهم للخطر، عبر توزيعهم على إشارات المرور لاستجداء المارة وتحقيق مكاسب مادية طائلة. وعقب تقنين الإجراءات، شنت قوات الأمن حملات مكبرة أسفرت عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 17 طفلاً من المجني عليهم في حالة إعياء شديد، وبمواجهة المتهمين انهاروا واعترفوا تفصيلياً بنشاطهم الإجرامي.

وفي لفتة إنسانية تعكس حرص الوزارة على حماية النشء، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، بينما تم تسليم الأطفال المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهدات الرسمية اللازمة بحسن رعايتهم. كما تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لذويهم في دور الرعاية التابعة للدولة، لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم بعيداً عن مخاطر الشارع والتشرد.

إقرأ أيضًا:

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "سوبر مان المعادي" المثير للجدل

طعنة انتقام تشعل النار في بيت العيلة.. مندوب مبيعات يقتل عمه في بولاق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصابة التسول استغلال الأطفال إشارات المرور وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
قرار عاجل من القضاء في اتهام سارة خليفة بتهريب هاتف داخل السجن
حوادث وقضايا

قرار عاجل من القضاء في اتهام سارة خليفة بتهريب هاتف داخل السجن
كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
أخبار المحافظات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
دراما و تليفزيون

"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان
رمضان ستايل

نصائح بسيطة للتغلب على رائحة الفم خلال رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"