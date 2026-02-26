إعلان

نقابة المهن الموسيقية تطعن على قرار "هيفاء وهبي" بشأن تصاريح الغناء في مصر

كتب : رمضان يونس

12:39 ص 26/02/2026

هيفاء وهبي

كتب ـ رمضان يونس:

قال المحامي ماجد حمدي وكيلا عن خالد التهامي مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي سابقًا، في تصريح خاص لمصراوي، إن نقابة المهن الموسيقية في 7 فبراير الجاري، طعنت على قرار المحكمة الإدارية تطالب فيه رفض دعوى الفنانة وتأييد عدم منحها تصاريح الغناء في مصر.

وتابع المستشار "ماجد حمدي" محامي خالد التهامي، أنه تقدم بطعن رسمي، أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الفنانة هيفاء وهبي، طالب فيه بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى رقم 49062 لسنة 79 ق قضاء إداري، والصادر بجلسة 28/12/2025، مع تأييد القرار الإداري بعدم منحها تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضح "ماجد" أن المحكمة حددت جلسة اليوم الأول من يونيو 2026، لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد "ماجد حمدي"، أن حكم القضاء الإداري الأخير غير نهائي، موضحًا أنه في حال قبول الطعن النقابة ومدير أعمال الفنانة أمام المحكمة الإدارية العليا من حيث الموضوع وإلغاء الحكم المطعون فيه، لن تتمكن من الغناء داخل مصر للأبد، نظرًا لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية و باتة وغير قابلة للطعن.

وأشار"ماجد" في طلبه إلى أن الشكوى المقدمة إلى نقابة المهن الموسيقية كانت السبب المباشر وراء عدم منح الفنانة تصاريح الغناء داخل مصر، ووقف نشاطها الفني داخل البلاد خلال العام الماضي.

