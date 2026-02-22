إعلان

فيديو مفبرك على الطريق الصحراوي.. سائق النقل يختلق محاولة سرقة لجذب المشاهدات

كتب : علاء عمران

02:11 م 22/02/2026

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سائق سيارة نقل بتعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه من قبل مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين أثناء قيادته سيارته على الطريق الصحراوي الغربي ورفضه التوقف خشية التعرض للخطر.

الداخلية تكشف خدعة سائق ادعى تعرضه للسرقة بالإكراه

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بهذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر، وهو سائق سيارة نقل مقيم بدائرة مركز شرطة طامية. وأقر المتهم بأنه أثناء سيره بالطريق المشار إليه، قام قائد دراجة نارية بإيقافه بجوار محل لإصلاح الإطارات، وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلاف على أولوية المرور، ثم تدخل مالك المحل لفض النزاع دون حدوث أي محاولات لسرقته.

وأوضح المتهم أن نشره للفيديو كان بزعم كونه توعويًا، وأن ادعاءاته الكاذبة جاءت في إطار جذب الانتباه وزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

