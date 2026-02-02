إعلان

الأردن لـ إيران: لن نكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي

كتب : مصراوي

05:37 م 02/02/2026

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيّا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جرى خلاله بحث عدد من القضايا الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وبحث الوزيران التطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، حيث أكّد الصفدي ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلًا لحل الملف، ودعم المملكة كلّ الجهود المُستهدِفة خفض التصعيد وإنهاء التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، بحسب قناة المملكة.

وأكّد الصفدي موقف المملكة الأردنية الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي.

وشدّد على أنّ الأردن لن يكون ساحة حرب في أيّ صراع إقليمي أو منطلقًا لأيّ عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأيّ جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدّى بكلّ إمكاناته لأيّ محاولة لخرق أجوائه.

وثمّن عراقجي مواقف الأردن وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء التوتر وتفعيل الحوار لتحقيق ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أن أسطولا ضخما يتجه إلى المنطقة المحيطة بإيران، بقيادة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وسط توتر بين الدولتين بسبب الخلاف حول برنامج إيران النووي وأنشطتها الإقليمية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

من جانبه، حذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة من أنه إذا "بدأوا حربا، فإنها هذه المرة ستكون حربا إقليمية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران الأردن أيمن الصفدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل نقلت إيران المواد النووية المخصبة خارج البلاد؟.. مسؤول إيراني يوضح
شئون عربية و دولية

هل نقلت إيران المواد النووية المخصبة خارج البلاد؟.. مسؤول إيراني يوضح
بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
أخبار مصر

بعد ثبوت صحة نتائج الانتخابات.. السيد البدوي لسري الدين: موقعك رئيسًا للوفد
هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
مصراوى TV

هل هدف أحمد حسن في 98 كان بالسحر؟ وحجاب حسام حسن.. أبوالمعاطي زكي يكشف
"شقة نيويورك".. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته في قلب وثائق إبستين |تفاصيل
شئون عربية و دولية

"شقة نيويورك".. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وزوجته في قلب وثائق إبستين |تفاصيل
"درون" لتهريب المخدرات.. النيابة تكشف سقوط عصابة دولية بالجيزة
حوادث وقضايا

"درون" لتهريب المخدرات.. النيابة تكشف سقوط عصابة دولية بالجيزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات