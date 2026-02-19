إعلان

حريق داخل مصنع ملابس بمدينة 6 أكتوبر.. والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران

كتب : عاطف مراد

01:31 م 19/02/2026 تعديل في 01:48 م
شهدت مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، اندلاع حريق داخل أحد مصانع الملابس، ما أسفر عن تصاعد كثيف لأعمدة الدخان وإصابة 8 أشخاص باختناق.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع تجدد اشتعاله.

بلاغ نشوب حريق في مصنع ملابس بأكتوبر

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ملابس بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بـ8 سيارات إطفاء.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق لمحاصرة النيران، كما فصلت المرافق العامة عن المنطقة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق مصنع ملابس مدينة 6 أكتوبر

