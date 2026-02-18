إعلان

الحماية المدنية تواصل جهودها لإنقاذ ركاب ميكروباص سقط في حفرة بالزاوية الحمراء- صور


كتب- محمد فتحي:

02:41 ص 18/02/2026
تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإنقاذ ركاب ميكروباص سقط في حفرة بالزاوية الحمراء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بداخله 5 أشخاص.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد الأهالي يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص داخل حفرة في شارع منشية الجمل أسفل كوبري الزاوية دائرة قسم الزاوية الحمراء.

على الفور انتقلت سيارات الإنقاذ إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" داخل حفرة على عمق 6 متر تقريبا نتيجة أعمال إنشائية.

كما تبين من الفحص وجود عدد 5 أشخاص محتجزين داخل الحفرة "خارج السيارة الميكروباص"، جاري استخراجهم بمعرفة القوات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

