ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صانع المحتوى "مروان مشاكل"، وذلك إثر دعوة متابعيه لحضور حفل بدون تصريح داخل كافيه غير مرخص.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ورسائل عبر أحد تطبيقات الهواتف الذكية تضمنا قيام صانع محتوى بدعوة متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي لحضور حفل أعده لأحد أصدقائه مساء الأثنين 16/ الجارى بأحد الكافيهات بمدينة نصر بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين؛ بالفحص أمكن تحديد وضبط مالكة الكافيه المشار إليه "كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول- بدون ترخيص" وبمواجهتها أفادت بقيام صانع المحتوى المشار إليه بحجز مقر الكافيه الخاص بها لإقامة احتفال بعيد مولد أحد أصدقائه دون تحديد أعداد الحضور أو ماهية الاحتفال.

وأضافت الوزارة في بيانها؛ كما أمكن ضبط صانع المحتوى المشار إليه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة – سبق اتهامه فى قضايا "أداب عامة، سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي")، وبمواجهته أقر بقيامه بالإعداد لإقامة الاحتفال المشار إليه ودعوة متابعيه للحضور دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، بهدف زيادة معدلات مشاهديه على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، وتم غلق الكافيه بالتنسيق مع الجهات المعنية.