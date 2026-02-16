الأمن يكشف حقيقة فيديو "طفل مختطف بالإسكندرية"

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سيدة تحمل رضيعا أثناء جلوسها على الرصيف، مع الادعاء بأن الطفل مختطف بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر). بالاستدعاء وسؤالها، أفادت بأنها بتاريخ 11 الجاري وأثناء سيرها بدائرة قسم شرطة باب شرق، شاهدت السيدة الظاهرة بالمقطع أثناء قيامها بالتسول واستجداء المارة حاملة طفلة رضيعة، فارتابت في أمرها وقامت بتصوير المقطع.

كما تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالمقطع (مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق) وبرفقتها الطفلة الرضيعة. وبمواجهتها أفادت بأنها متزوجة عرفيا من أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بذات الدائرة، وأنها بتاريخ 28/12/2025 أنجبت منه الطفلة المشار إليها، وجلسها بالمكان المقصود بقصد التسول واستجداء المارة. وتم ضبط والد الطفلة، وأقر بمضمون ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.