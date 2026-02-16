مجلس النواب يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

أحال المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.

وجاءت الإحالات كالتالي:

1- مشروع قـانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون الإدارة المحلية.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

2- مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد فتحي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس.

3-مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد فتحي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات.

أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشباب والرياضة.