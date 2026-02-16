إعلان

مجلس النواب يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

كتب : نشأت حمدي

12:55 م 16/02/2026

هشام بدوي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحال المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.

وجاءت الإحالات كالتالي:

1- مشروع قـانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون الإدارة المحلية.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

2- مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد فتحي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس.

3-مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد فتحي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات.

أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشباب والرياضة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام بدوى مجلس النواب اللجان النوعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تطلق مناورات "‌التحكم ‌الذكي" في مضيق هرمز
بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
مصراوى TV

بالأسماء| حركة المحافظين الجديدة.. "النجار" يغادر الجيزة و"صابر" مستمر
كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
رمضان ستايل

كيف يؤثر صيام رمضان على جسمك؟
أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

أول قرار رسمي من كاف على أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك
رياضة محلية

ماذا يحدث في ميت عقبة؟.. بدء إخلاء ممر جامعة الدول بنادي الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. تفاصيل حركة المحافظين الجديدة
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر