نظمت وزارة الداخلية الملتقى التاسع لمبادرة "جيل جديد" لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، في إطار رؤية الدولة لبناء أجيال واعية ثقافيًا وفكريًا، ومتمسكة بقيم المواطنة والانتماء الوطني، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وشهد الملتقى زيارة إلى المتحف المصري الكبير، باعتباره صرحًا حضاريًا يعكس عظمة التاريخ المصري وامتداده عبر العصور. وتجول المشاركون بين أروقته، واستمعوا إلى شرح مبسط حول كنوزه الأثرية المعروضة بأسلوب متحفي حديث يمزج بين عبق الماضي وروح العصر، مقدمًا تجربة معرفية وبصرية فريدة.

كما تضمنت الزيارة التعرف على مراكب خوفو، التي تجسد براعة المصري القديم ودقته الهندسية، وتعد واحدة من أبرز الشواهد الأثرية على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وتوجه الشباب أيضًا إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث وقفوا أمام أحد عجائب الدنيا السبع، في مشهد يجسد عبقرية الإنسان المصري عبر آلاف السنين ويعزز ارتباطهم بهويتهم الوطنية وتاريخهم العريق.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه التجربة، التي أتاحت لهم رحلة زمنية إلى عمق الحضارة المصرية، مؤكدين شعورهم بالفخر بما يمتلكه الوطن من تاريخ عظيم وما يشهده من إنجازات متواصلة.

واختُتمت فعاليات الملتقى بحفل ترفيهي في منتجع عين الحياة، بحضور عدد من نجوم الفن، حيث قدمت الفرق الموسيقية باقة من الأغاني والمعزوفات التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الحضور، إلى جانب تنظيم محاضرات تثقيفية حول قيمة الآثار والتراث المصري، وتوزيع هدايا على المشاركين.

وتواصل مبادرة "جيل جديد" دورها في تنمية وعي الشباب وتعزيز القيم الاجتماعية لديهم، بما يسهم في ترسيخ الانتماء الوطني وبناء جيل يدرك قيمة تاريخه ويحافظ على هويته الثقافية.

