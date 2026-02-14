طعنتين في القلب على "تليفون" .. قرار من الجنايات في "جريمة إمبابة"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية، في خطوة تستهدف تعزيز حماية بيانات المواطنين وتأمين تعاملاتهم الرقمية عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة على شبكة الإنترنت، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويستعرض هذا التقرير خطوات الاستخدام وآلية التسجيل، إلى جانب أبرز مميزات المنصة الجديدة.

أولًا: كيفية تحميل التطبيق وبدء الاستخدام

-تتيح الوزارة الخدمة عبر تطبيق MOIEG-PASS المتاح للهواتف الذكية، حيث يبدأ المستخدم بتحميل التطبيق من متجر الهاتف الرسمي، ثم تثبيته وفتح واجهة التسجيل الرئيسية.

-بعد الدخول للتطبيق، تظهر للمستخدم تعليمات واضحة لبدء إنشاء الحساب، مع ضرورة إدخال البيانات الأساسية المطلوبة للتأكد من هوية المستخدم قبل تفعيل الخدمة.

ثانيًا: خطوات التسجيل في المنصة

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة داخل التطبيق بدقة.

تصوير الوجه باستخدام كاميرا الهاتف وفق التعليمات الظاهرة.

إجراء التحقق البيومتري عبر خوارزميات التعرف على الوجه.

تأكيد رقم الهاتف ووسيلة الاتصال الخاصة بالمستخدم.

إنشاء كلمة مرور أو وسيلة مصادقة آمنة لإتمام التسجيل.

انتظار رسالة تأكيد بتفعيل الحساب وبدء استخدام الخدمات.

ثالثًا: آلية المصادقة اللحظية أثناء استخدام الخدمات

تعتمد المنصة على خوارزميات التعرف على الوجوه، حيث يطلب التطبيق من المستخدم تأكيد هويته عند الدخول لأي خدمة إلكترونية تابعة للوزارة. ويتم التحقق بشكل فوري عبر مطابقة بيانات المستخدم المسجلة مسبقًا مع صورة الوجه الحالية، بما يضمن أعلى درجات الأمان.

رابعًا: مزايا المنصة الوطنية الجديدة

تأمين بيانات المواطنين ومنع انتحال الهوية.

تسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية دون تعقيدات.

تقليل الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية.

سرعة المصادقة والتحقق في الوقت الفعلي.

إمكانية إتاحة الخدمة لجهات أخرى مستقبلًا.

خامسًا: التشغيل التجريبي وآفاق التوسع

بدأت الوزارة تشغيل الخدمة بشكل تجريبي، مع خطط للتوسع التدريجي وإضافة خدمات رقمية جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدمين.