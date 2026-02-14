إعلان

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب (فيديو)

كتب : رمضان يونس

06:46 م 14/02/2026 تعديل في 07:12 م
كشف محمد كرم المحامي دفاع سيدة الأعمال في واقعة دهس عامل في محل حلويات شهير بمدينة نصر بالقاهرة عن تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام.

وقال "كرم" في بث مباشر لمصراوي، إن موكلته سيدة أعمال مشهور في مجال "النقل الثقيل" بالقاهرة الجديدة وتمتلك شركة كبيرة وعشرات سيارات النقل موضحًا أن الواقعة مغايرة عما يتداوله البعض على منصات التواصل الاجتماعي، نافيًا تماما ارتكاب الجريمة بهدف سرقة "كرتونة شيكولاته".

وعن واقعة الدهس، أكد "كرم" أن موكلته في تحقيقات النيابة أقرت بتفاصيل الحادث قائلة: "أول ما ركبت كلموني قالوا لي إن في عربية من عربيات الشغل عملت حادثة على طريق السويس، فرجيت علشان الحق اشوف في ايه" موضحًا أن موكلته لم ترَ المجني عليه ولم تعلم بالواقعة إلا حين أخبرها السائق الذي حضر لسداد قيمة فاتورة المشتريات.

ونفى "كرم" واقعة السرقة بحق موكلته، مٌطالبًا شهود العيان بالإدلاء بشهادتهم في الواقعة من أجل كشف الحقيقة، ومحاسبة المُخطئ "هي اللي كانت سايقة العربية وليس السواق. لكن هي مسرقتش ".

وتباشر النيابة العامة المختصة بالقاهرة، التحقيق مع سيدة أعمال في واقعة اتهامها بقتل "عامل" بمحل حلويات شهير بمدينة نصر عن طريق الدهس.

