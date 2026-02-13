كتب- محمد شعبان:

شهد ملعب المحروسة بمنطقة العباسية واقعة مؤسفة ومؤثرة خلال مباراة كرة القدم بين فريقي بتروجيت ومودرن سبورت (مواليد 2005)، أسفرت عن نقل أحد لاعبي فريق بتروجيت إلى المستشفى في حالة حرجة.

أثناء سير المباراة التي جمعت بين فريقي قطاع الناشئين، سقط أحد لاعبي نادي بتروجيت بشكل مفاجئ نتيجة تعرضه لـ نوبة تشنجات حادة، والتي شخصتها المصادر الميدانية لاحقاً بأنها ناتجة عن انهيار عصبي شديد تعرض له اللاعب وسط حالة من الذهول بين زملائه والجهاز الفني.

على الفور، تدخلت الطواقم الطبية المكلفة بتأمين المباراة لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ونظراً لخطورة الحالة، جرى نقل اللاعب بسرعة إلى مستشفى المقاولون العرب لتلقي الرعاية الطبية المكثفة وإجراء الفحوصات اللازمة لاستقرار حالته الصحية.