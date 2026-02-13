التحقيقات في دهس عامل حلويات: السيدة هربت فحاول الضحية اللحاق بها

كتب - صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السيدة المتهمة بصدم عامل والتسبب في وفاته، بعدما حاول اللحاق بها إثر هروبها من دفع قيمة بعض الحلويات التي أخذتها من المحل الذي يعمل به بمحافظة القاهرة.

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت ملابسات خبر متداول عبر أحد المواقع الإخبارية، تضمن إنهاء سيدة حياة عامل بأحد المحال بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن وقوع مصادمة ووفاة شخص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، اتضح اصطدام إحدى السيدات بعامل يعمل في محل حلويات -مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة- بسيارتها، وذلك عقب قيامه بخدمتها عند شراء بعض الحلويات، ولاذت بالفرار دون دفع قيمتها المالية، وعند محاولته اللحاق بها لإيقافها، اصطدمت به السيارة، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بالإضافة إلى السيارة المشار إليها التي كانت سارية التراخيص، والمسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.