نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 35 الصادر في 12 فبراير 2026، قراري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 135 و136 لسنة 2026، بشأن السماح لـ 42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 135 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:

ونصت المادة الأولى على: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم خالد فاروق أحمد عثمان، وآخرهم يوسف أحمد عزت السيد رجب، المدرجة أسماؤهم، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين إسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحرير 20 / 1 / 2026.

ونص القرار رقم 136 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 136 على: يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمد أحمد علي أحمد وآخرهم عمرو محمد عبد العظيم سليم، المدرجة أسماؤهم، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ونصت المادة الثانية على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحرير 20 / 1 / 2026.