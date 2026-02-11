إعلان

الداخلية تشن حملات مرورية.. سحب 747 رخصة وضبط 1090 مخالفة ورفع 38 مركبة

كتب : علاء عمران

01:16 م 11/02/2026

حملة مرورية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من اتخاذ مجموعة من الإجراءات المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، شملت سحب 747 رخصة لمركبات لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 1090 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

يأتي ذلك في إطار تطبيق اللوائح المرورية الجديدة، بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني يوم 30 مارس، حيث تستمر وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر.

كما أكدت وزارة الداخلية على أهمية التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، وقائدي السيارات بالالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم، لضمان السلامة العامة وتجنب المساءلة القانونية، إضافة إلى الحفاظ على السيولة المرورية والحد من وقوع الحوادث.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة تواجدها بالشوارع والميادين، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية، وشرطة المرور وشرطة المرافق، لمتابعة المخالفات ورفع المركبات المتروكة والمتهالكة، بما يسهم في انتظام الحركة المرورية وتحسين منظومة المرور.

حملات مرورية وزارة الداخلية اللوائح المرورية

