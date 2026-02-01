"نسمة" تطلب خلع زوجها: "ملمسنيش من يوم الفرح"

أقامت "نسمة. ع"، 25 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد مرور شهر واحد فقط على الزواج، مبررة طلبها بتعرضها لضرر نفسي بالغ، ومؤكدة أن استمرار الحياة الزوجية بينهما أصبح مستحيلًا.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت زواجًا تقليديًا من "محمود. س"، 31 عامًا، بعد فترة تعارف قصيرة وبناءً على ترشيح من الأهل، وكانت تأمل في تأسيس حياة مستقرة يسودها الهدوء والتفاهم، إلا أنها فوجئت بتغيرات حادة في سلوك زوجها بعد أيام قليلة من إتمام الزواج، حيث أصبح يرفض الاقتراب منها أو لمسها دون إبداء أسباب واضحة.

وأضافت "نسمة" أنها لاحظت فتورًا شديدًا في معاملته لها، إذ كان يتجنب الحديث معها ويغيب عن المنزل لساعات طويلة، ما أثار شكوكها وقلقها، خاصة مع رفضه المتكرر توضيح أسباب تصرفاته، مشيرة إلى أن الخلافات بينهما تصاعدت سريعًا وتحولت الحياة الزوجية إلى حالة من التوتر المستمر.

وأوضحت الزوجة أن الصدمة الكبرى كانت عندما أخبرها زوجها بأنها "محرمة عليه"، واعترف لها بأن قلبه متعلق بامرأة أخرى، مؤكدًا عدم رغبته في استكمال العلاقة الزوجية، وأن زواجه منها جاء تحت ضغوط أسرية فقط، وهو ما تسبب لها في صدمة نفسية شديدة وشعور بالإهانة وانعدام الأمان.

وأكدت "نسمة" أنها حاولت احتواء الموقف والحفاظ على بيتها، وسعت أكثر من مرة لفتح حوار هادئ معه لمعرفة حقيقة مشاعره، إلا أنه تمسك بموقفه وازداد جفاءً، ورفض منحها حقوقها المعنوية كزوجة، ما جعلها تشعر بأنها تعيش في علاقة شكلية خالية من المودة والرحمة.

وأضافت أنها اضطرت للعودة إلى منزل أسرتها بعد تدهور حالتها النفسية وشعورها المستمر بالرفض وعدم القبول، موضحة أن أسرتها حاولت التدخل للإصلاح بينهما، لكن دون جدوى، في ظل إصرار الزوج على موقفه واعترافه بحبه لامرأة أخرى.

واختتمت الزوجة دعواها بطلب الخلع، مؤكدة أنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله، مشددة على أن كرامتها واستقرارها النفسي أهم من الاستمرار في تلك الزيجة.

وحملت الدعوى رقم 946 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ولم يُفصل فيها حتى الآن.



اقرأ أيضًا:

انتقام مُر في بيت العيلة .. حكاية "الحاجة أرزاق" تشعل الثأر بين الإخوة في الجيزة

غرام تذبح طفليها في لحظة ندم انتقاما من زوجها.. جريمة مرعبة تهز الجيزة